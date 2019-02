Fetita lovita de o masina, in timp ce traversa neregulamentar

Victima a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

O fetita de opt ani, din localitatea Iaslovat, a fost transportata la spital dupa ce a fost lovita de o masina. Accidentul a avut loc pe DN 2K, din comuna Iaslovat, luni, in jurul orei 12.00. In timp ce conducea autoturismul, un barbat de 57 de ani, din orasul Milisauti, a surprins si accidentat minora angajata in traversarea strazii in fuga si fara sa se asigure, din fata unui magazin spre scoala generala din localitate. Victima a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.