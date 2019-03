Fetita ranita dupa ce un dulap a cazut peste ea. Politia face cercetari

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

O fetita in varsta de 8 ani a ajuns la spital cu leziuni la nivelul capului, dupa ce un dulap a cazut peste ea. Totul s-a petrecut pe cand minora se afla in locuinta bunicii sale, din localitatea Dornesti, impreuna cu mama ei. Joi seara, fetita s-a urcat pe un dulap din locuinta pentru a avea acces la unul dintre compartimentele acestuia. In momentul in care minora a deschis compartimentului acelui dulap, care nu era fixat corespunzator, dulapul s-a rasturnat si a cazut peste ea. Fetita a suferit leziuni la nivelul capului. Bunica acesteia a sunat la 112 si a cerut ajutor. La fata locului a ajuns un echipaj medical, care a stabilit ca fetita a suferit o plaga frontala stanga si un traumatism cranio-cerebral. Aceasta a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgena Suceava, in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Politistii au fost sesizati in cauza si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.