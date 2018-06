Fetita ranita la cap in timpul unei serbari, la o gradinita din Burdujeni

Incident grav la gradinita Neghinita din cartierul sucevean Burdujeni. O fetita de 4 ani a ajuns marti la Spitalul Judetean Suceava in urma unui stupid accident petrecut chiar la o serbare dedicata Zilei Invatatorului. Micuta juca intr-o piesa de teatru, cand, la un moment dat, un cadru metalic de la cortina improvizata s-a desprins si i-a cazut in cap. Ea a fost transportata de urgenta la spital, cu traumatism cranio cerebral. Seful UPU- SMURD Suceava, Liviu Cirlan, ne-a declarat ca pacienta a venit constienta, in stare buna si ca nu a fost ranita grav. Fetitei i s-a efectuat investigatii la computerul tomograf si s-a stabilit ca a suferit o contuzie craniana, urmand ca ce mai probabil ea sa ramana internata pentru supraveghere. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Parintii copilei, aflati amandoi la Urgente impreuna cu micuta, au refuzat sa discute cu reporterii, spunand ca este vorba despre un incident minor. Incidentul acesta putea insa sa aiba cosecinte mult mai grave iar conducerea unitatii de invatamant ar fi trebuit sa se asigure ca micutii nu sunt supusi nici unui risc din cauza cortinei improvizate.