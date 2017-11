Fiica cea mare a valutistului ucis la Falticeni, mesaj emotionant pe pagina de socializare. Spune ca sora ei nu este criminala

Tanara este suparata pe presa.

Andra Acarnaresei, fiica cea mare a valutistului falticenean omorat in urma cu o saptamana, a postat un mesaj emotionant pe pagina sa de socializare. Tanara este, printre altele, nemultumita de ce scrie presa, precizand ca nici ea si nici sora ei de 17 ani, nu sunt criminale. Presa nu a facut decat sa redea informatii primite de la procurori si de la politisti in acest caz, fiica de 17 ani a valutistului fiind principalul suspect in cazul oribilei crime. Viorel Acarnaresei a fost ucis in propria casa, cu peste 50 de lovituri de cutit si de toporisca si lasat sa zaca mai multe zile in vila sa. El locuia impreuna cu fiica lui de 17 ani, aceasta avand probleme psihice. De altfel, fata a declarat anchetatorilor ca ea l-ar fi omorat pe barbat din cauza ca acesta o certa ca asculta muzica la volum prea mare. In mesajul de pe Facebook, cealalta fiica a afaceristului ii multumeste tatalui ei si precizeaza ca presa a scris lucruri rautacioase despre familia ei. Si celelalte rude spun ca afaceristul nu ar fi ucis de fiica de 17 ani, ci de indivizi care ar fi intrat cu forta in casa, peste el. Mai mult, se vorbeste chiar despre faptul ca din casa acestuia ar lipsi un seif. Verisorii afaceristului spun ca Acarnaresei era un om voinic si ca putea sa se apere usor daca fata de 17 ani l-ar fi atacat.

'De obicei nu imi scriu gandurile, ideile, trairile pe retelele de socializare dar acum cred ca este momentul oportun sa multumesc si sa explic unele nelamuriri.In primul rand vreau sa multumesc tuturor oamenilor care mi-au transmis un gand bun , multumesc. De altfel a fost si cea de a 2 a categorie care erau destul de neinformati sau au citit ceva articole foarte dubioase si au inteles ca eu sau surioara mea am fi criminalele stiti ce ? Va multumesc si voua, atat ati stiut. Multa durere in suflet am simtit atunci cand citeam cele mai stupide lucruri despre mine ori surioara mea. A fost si acea categorie de oameni care bineinteles mi-au scris cu nonsalanta cele mai veninoase cuvinte adresate tatei stiti ce? Va multumesc si voua. Chinul meu nu s-a oprit aici , dar am sa dau dovada de maturitate si am sa ma comport ca atare . Tată multumesc pentru tot . Multumesc pentru educatia si iubirea ce mi-ai oferit-o . De aici preiau eu fraul. Nu am sa te dezamagesc, te rog doar sa-mi trimiti cate o mangaiere din cer atunci cand vorbele grele imi deschid din nou rana . Si acum adaugat la sfarsit ca o scurta informative: nu mai aveti atata incredere in ceea ce se scrie in presa, sunt extaordinar de dezinformati.

Multumesc', se arata in mesajul postat de fiica afaceristului.