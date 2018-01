Miercuri, 10 ianuarie, ora 17.00, la Muzeul de Istorie - Sala de spectacole, in cadrul serilor muzeale, va rula filmul istoric romanesc "Stefan cel Mare - Vaslui 1475", regia Mircea Dragan. Intrarea este libera. Batalia de la Vaslui, mentionata uneori drept Batalia de la Podul Inalt, a avut loc in data de 10 ianuarie 1475 langa orasul Vaslui, intre armatele aliate crestine moldo-maghiaro-polone sub comanda lui Stefan cel Mare si oastea otomano-munteana sub conducerea lui Suleiman Pasa. In pofida diferentei mari de forte, turcii au suferit o infrangere zdrobitoare, pierzand(dupa spusele unor cronicari) aproape toata armata. Este considerata cea mai mare infrangere din istoria islamului in fata unei armate crestine, Stefan cel Mare fiind numit "eroul crestinatatii".