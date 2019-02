Filtre de politie pe drumurile din judetul Suceava. Au fost aplicate sanctiuni in valoare de aproape 30.000 lei

Sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 30.000 de lei au fost aplicate de politistii suceveni intr-o singura saptamana. I.P.J. Suceava a organizat, in perioada 01-07 februarie, actiuni punctuale in sistem integrat pe raza judetului, pe principalele artere rutiere, pentru asigurarea unui climat de ordine publica si siguranta rutiera.Potrivit politistilor, au fost organizate actiuni pe diverse segmente de drum pentru depistarea soferilor care depasesc regimul legal de viteza si a celor care conduc autovehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice. In cadrul actiunii au fost organizate 60 de filtre pe principalele cai de comunicatie, fiind constatate doua infractiuni si aplicate 80 de sanctiuni contraventionale in valoare de 29.125 lei, din care 66 la regimul circulatiei rutiere.

Politistii au mai au retinut patru permise de conducere, din care unul pentru alcool si trei pentru alte cauze si au retras doua certificate de inmatriculare.