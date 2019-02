Filtre in trafic pe drumurile din judetul Suceava. Au fost aplicate sanctiuni in valoare de peste 130.000 de lei VIDEO

In perioada 23 ianuarie - 21 februarie, zilnic, la nivelul judetului Suceava s-au organizat actiuni preventiv-reactive, in sistem integrat, pe principalele artere rutiere de intrare/iesire in/din municipii si marile orase cu efective din cadrul formatiunilor de ordine publica, politie rutiera, investigatii criminale si actiuni speciale.



Potrivit politistilor, in cadrul actiunii au fost organizate zilnic, in medie, noua filtre pe principalele cai de comunicatie, fiind constatate 20 de infractiuni si aplicate 321 de sanctiuni contraventionale. Cele mai multe (274) au fost aplicate la regimul rutier, 38 pentru acte de tulburare a ordinii si linistii publice, iar restul pentru fapte de alta natura. Valoarea sanctiunilor aplicate a fost de 132.487 de lei.



"O prioritate a fost cresterea gradului de siguranta rutiera, in aceasta perioada, politistii actionand cu autospecialele radar pentru monitorizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor si identificarea celor care incalca legislatia rutiera. Politistii au retinut 33 de permise de conducere (sase pentru alcool, trei pentru viteza excesiva si 24 pentru depasiri neregulamentare si alte abateri) si au retras 15 certificate de inmatriculare.Actiunile desfasurate de politistii suceveni au vizat in special prevenirea producerii unor accidente si blocaje rutiere pe principalele artere de circulatie, datorate cresterii valorilor de trafic, dar si monitorizarea si fluidizarea circulatiei in conditii de iarna.Urmare a intensificarii activitatilor de patrulare, a activitatilor investigative desfasurate si a prezentei sporite in teren a politistilor, au fost prinsi in flagrant sapte autori de infractiuni. Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare siguranta cetatenilor fiind o prioritate permanenta a politistilor", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.