Finala judeteana a Concursurilor Serviciilor Voluntare si Private pentru Situatii de Urgenta VIDEO

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava, cu sprijinul Primariei municipiului Radauti, a organizat sambata, 10 iunie, pe stadionul din Radauti, etapa judeteana a concursurilor Serviciilor Voluntare si Private pentru Situatii de Urgenta. Competitia are ca principal obiectiv perfectionarea aptitudinilor si a deprinderilor necesare interventiilor in situatii de urgenta.La start s-au prezentat cele mai bune cinci echipe de voluntari din judet, calificate in aceasta etapa in urma intrecerilor zonale, respectiv S.V.S.U. Volovat, S.V.S.U. Crucea, S.V.S.U. Carlibaba, S.V.S.U. Cacica si S.V.S.U. Brodina. Dupa desfasurarea probelor de concurs - pista cu obstacole pe 100 de metri, stafeta 4 x 100 de metri si dispozitivul de interventie, locul I a fost ocupat de catre echipajul din comuna Brodina, locul II a revenit S.V.S.U. Carlibaba, iar pe locul III s-a situat echipajul comunei Volovat. La Serviciile Private pentru Situatii de Urgenta, s-au calificat patru echipe, respectiv S.C. Egger Romania - Radauti, S.C. Dedeman Suceava, S.C. Rompetrol si S.C. Romanel, ambele din Vatra Dornei. Locul I a fost adjudecat de reprezentantii S.C. Egger Romania - Radauti, care impreuna cu echipajul S.V.S.U. Brodina, s-au calificat la etapa interjudeteana, ce se va desfasura in prima jumatate a lunii iulie a.c., in municipiul Bacau. "La final, castigatorii au primit cupe si diplome, inmanate de catre generalul de brigada Ion Burlui, inspectorul sef al pompierilor militari suceveni, care le-a urat in numele cadrelor pe care le conduce mult succes in etapele urmatoare ale competitiei", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.