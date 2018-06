Flacari si fum la marginea DE 85, 3 hectare de vegetatie au fost mistuite de flacari dupa ce o persoana a pus focul

Panica printre soferi, luni dupa amiaza, in jurul orei 16.00, dupa ce vegetatia uscata de pe trei hectare de teren a luat foc rapid, chiar in apropiere de DE 85. In zona, spun martorii, era fum gros iar soferii au sunat speriati la 112 si au cerut ajutorul ISU Suceava deoarece a izbucnit un incendiu la vegetatia uscata de pe marginea iazului situat la iesirea din municipiul Falticeni spre municipiul Suceava. Fumul gros a ajuns pe sosea, ingreunand circulatia rutiera. La fata locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Falticeni. Ei au intervenit in forta din cauza ca exista riscul ca flacarile sa se extinda la casele invecinate si au stins incendiul inainte sa se propage la case. Pompierii au stabilit ulterior ca focul a fost aprins de cineva iar poi s-a extins pentru ca a fost lasat si lasat nesupravegheat. Din fericire, nu au fost pagube materiale si nici raniti.