Flori pentru doamne si domnisoare de la pompierii suceveni GALERIE FOTO

Flori pentru doamne si domnisoare de la pompierii suceveni. "Cea mai usoara misiune de peste an a pompierilor militari suceveni este de 8 Martie, atunci cand sarbatorim femeia, fie ea mama, sotie, fiica, prietena sau colega.Si anul acesta, inca de la prima ora, primele sarbatorite au fost colegele de serviciu, care au fost coplesite de surprizele pregatite din timp", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava. De asemenea, salvatorii au luat cu "asalt" Unitatea de Primire Urgente a Spitalului "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, unde au oferit cate o floare si un gand frumos, atat colegelor cadre medicale, cat si pacientelor aflate in spital. Misiunea a continuat in centrul orasului, unde acestia au oferit doamnelor si domnisoarelor trandafiri.