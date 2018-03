Flori pentru doamne si domnisoare din partea politistilor suceveni FOTO

Politistii rutieri si cei din cadrul Politiei Municipiului Suceava si din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au oferit doamnelor si domnisoarelor aflate in trafic, flori dar si ghiduri de prevenire a violentei intrafamiliale. Actiunile s-au desfasurat in zona centrala a municipiului Suceava, dar si in zona Garii Burdujeni.De asemenea, politistii rutieri au felicitat participantele la trafic si le-au urat o primavara frumoasa, fara evenimente rutiere, transmitand, in acelasi timp si mesaje educative pe linie de circulatie. Si politistii din cadrul Serviciului TF Suceava au impartit flori doamnelor aflate pe peronul garii si in sala de asteptare dar si angajatelor CFR. Cu aceasta ocazie au fost promovate si recomandari cu privire la siguranta personala si patrimoniala si siguranta pe timpul calatoriei. Activitati similare au avut loc si la Aeroportul International "Stefan cel Mare" Suceava.