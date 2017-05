Florian Bodog: Romania are asigurat stocul de vaccin antirujeolic pentru acest an VIDEO

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost prezent, vineri dimineata, la inaugurarea noii meternitati din Falticeni. Acesta a declarat ca Romania are asigurat stocul de vaccin antirujeolic pana la sfarsitul acestui an. "Vaccinul ROR a sosit la Unifarm zilele trecute si am semnat alaltaieri ordinul. Au fost transmise deja in teritoriu 109.000 doze, mai vin cele 10.000 pe care le-am adunat de la depozitele din tara si am identificat o cantitate de 300.000 de doze. Intre timp si celalalt producator s-a mobilizat, pentru ca noi am facut apel la Organizatia Mondiala a Sanatatii sa mobilizeze resurse de vaccin in Romania, pentru ca epidemia de rujeola nu este o epidemie doar a Romaniei. Stim foarte bine epidemia nu are granite. Nu sta la frontiera sa-si prezinte pasaportul. Rujeola poate trece si in tarile vecine, motiv pentru care s-au mobilizat stocuri alocate altor tari europene pe care l-au adus spre Romania si, noi, in momentul de fata, suntem in procedura sa le achizitionam. Aceste doze vor asigura necesarul de vaccin antirujeolic pentru tot anul", a declarat ministrul Florian Bodog.

De asemenea ministrul sanatatii a declarat ca s-a constituit un comitet interministerial pe care-l coordoneaza si care va analiza toate modificarile legislative si toate procedurile, astfel incat sa nu se mai ajunga in aceasta situatie. "S-a ajuns in aceasta situatie din cauza faptului ca in anii trecuti nu s-au facut contracte pe termen lung. Toate contractele le facem pe o perioada de patru ani, cu specificarea foarte clara, contractuala, a cantitatilor, in asa fel incat firmele sa stie pentru Romania, in anul 2018, trebuie sa producem 400.000 de doze sau 500.000 de doze. Vaccinul nu este un medicament care se produce in doua saptamani, in trei saptamani, intr-o luna. Sunt procedee care dureaza 30 de luni, 40 de luni si trebuie sa asiguram predictibilitate si pentru producatori. In acelasi timp trebuie sa fim pregatiti si noua lege a vaccinarii prevede constituirea unui stoc de sase luni, minim sase luni, stoc care pana la momentul de fata, din punct de vedere legal, nu se putea constitui. Aceste stocuri au rolul de a asigura Romania si de asigura copiii din Romania ca in situtatii de epidemie suntem pregatiti sa actionam", a mai declarat Florian Bodog.