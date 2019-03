Flutur, demers pentru o autostrada in Moldova, la Summit-ul PPE de la Bucuresti

Gheorghe Flutur, presedinte al Consiliului Judetean Suceava dar si a Ligii Alesilor Locali din PNL, a sustinut la Summit-ul Partidului Popular European de la Bucuresti necesitatea construirii de autostrazi in regiunea Moldovei. La eveniment au fost prezenti candidatul PPE pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, Manfred Weber, secretarul general al PPE, Antonio Lopez, dar si circa 4.000 de alesi locali din Romania si din tarile Uniunii Europene. In discursul sau de la Summit-ul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, Flutur a vorbit despre importanta dezvoltarii infrastructurii rutiere in cea mai saraca regiune din Uniunea Europeana, precum si despre cum considera el ca ar trebui sa fie facuta viitoarea politica de alocare a resurselor la nivel european. 'Am un mesaj catre prietenii mei care candideaza pentru Parlamentul European. Eu m-am angajat la munca de jos, in randul alesilor locali ca presedinte al unui Consiliu Judetean din Nordul tarii. Vreau sa ajunga mai multa Europa si la noi. Fie pe calea aerului, fie pe autostrazi, fie pe cai ferate. Avem nevoie de mai multa Europa. Sa stiti ca am investit mult. Si in sanatate, in invatamant, in turism si in clustere pe agricultura. Dar daca investitorii ajung mai greu la tine este un handicap urias. Si imi pare rau sa vorbesc asa de la aceasta tribuna, dar vin dintr-o regiune care are doar 39% din media PIB-ului european. Deci o regiune modesta, saraca si cu zero kilometri de autostrada', a declarat Gheorghe Flutur. El a amintit ca in cursul zilei de vineri a fost inaugurat primul metru de autostrada din judetul Suceava si din Moldova, insa acesta a fost un protest fata de Guvernul tarii 'care nu vrea sa auda'. 'E o zona in care aproape un milion de oameni sunt plecati afara la munca iar familiile sunt despartite. Sunt zone unde se nasc mai multi copii de-ai nostri in Italia sau in Spania decat acasa. Este un negativ din punct de vedere demografic si atunci e necesara dezvoltarea acestui tip de infrastructura, a autostrazilor. Si am discutat cu domnul Manfred Webe, de dimineata, ce parghii ar putea exista sa convingem sa determinam un Guvern national sa faca astfel de investitii in infrastructura, sa lege zonele sarace de celelalte parti ale tarii. Si trebuie sa gasim. Daca nu vom gasi, dar vom gasi noi pentru luptam sa venim la guvernare, va trebui sa gandeasca Comisia Europeana politici strategige sa ajunga granita de Est a Uniunii Europene. Altfel, diferenta dintre noi si celelalte regiuni este de 50-60% in minus si asta nu e un lucru bun. Si chiar daca facem absorbtie de fonduri, daca nu ai o legatura cu o autostrada nu este in regula. Pot sa spun ca astept de la viitoarea conducere a Comisiei Europene, am discutat cu domnul Manfred Weber de dimineata ce parghii ar putea exista sa convingem, sa determinam un guvern national sa faca astfel de investitii in infrastructura, sa lege zonele sarace de celelalte parti ale tarii', a spus Flutur.Acesta a explicat ca vor trebui gasite solutii, iar Comisia Europeana sa adopte pozitii strategice pentru a ajunge cu reteaua de autostrazi la granita de est a UE. 'Cred ca PPE trebuie sa aiba un cuvant mai mare de spus in viitoarea politica de alocare a resurselor', a afirmat Gheorghe Flutur.