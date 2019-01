Flutur va merge cu o delegatie CJ in Austria pentru a gasi parteneri in diverse domenii pentru judetul Suceava

Parlamentarii austrieci, care au fost la Suceava, au identificat deja si stabilit parteneri in tara lor pentru Bucovina in domeniul turismului, al transportului aerian, al industriei, culturii dar si infrastructurii in Sanatate.

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost invitat sa participe in landul austriac Steiemark (Stiria) la discutii pe domenii de interes pentru judetul Suceava. Intalnirea va avea loc in luna martie. Este un semnal clar ca vizita delegatiei parlamentarilor austrieci de anul trecut incepe sa dea roade. Presedintele CJ Suceava ne-a declarat ca va propune in urmatoarea sedinta de consiliu aprobarea unei delegatii care sa participle la discutiile din Austria. Acesta spune ca parlamentarii austrieci care au fost la Suceava au identificat deja si stabilit parteneri in tara lor pentru Bucovina in domeniul turismului, al transportului aerian, al industriei, culturii dar si infrastructurii in Sanatate. Se pot purta discutii cu acestia in vederea unor colaborari sau schimburi de experienta. 'Am invitat sa participle alaturi de noi la discutii cu partea austriaca reprezentanti ai Universitatii Stefan cel Mare, ai Camerei de Comert si Industrie, ai Spitalului Judetean se Urgenta si ai Aeroportului Suceava, dar si reprezentanti ai statiunilor de interes national:Gura Humorului, Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei. Acestia se unesc intr-o asociatie de promovare turistica. Este un prim pas facut pentru o colaborare intre judetul Suceava si landul austriac Stiria, al doilea ca suprafata din Austria', a precizat Gheorghe Flutur.