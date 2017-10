Fluturas, nu mai ai aripioare?

Asta e intrebarea pe buzele unora si altora atunci cand vine vorba despre actualul mandat de presedinte al CJ Suceava a liberalului Gheorghe Flutur. Venit sef la CJ pe fondul unor mari asteptari, dupa pesedistul Catalin Nechifor, care a frecat menta cu gratie, Flutur e doar o umbra a politicianului care obisnuia sa fie in urma cu cativa ani, pe cand avea la picioare un Guvern PDL. In afara de gargara cu promovarea Bucovinei si planuri marete in domeniul turistic, vorbe cu alte cuvinte, aruncate catre presa pe care de-a lungul timpului a stiut sa o cumpere la propriu cu contracte de publicitate babane din bani publici (dar care din pacate nu mai prosteste pe nimeni), Gheorghe Flutur nu mai are nimic de transmis si nici de facut. Se mai plange din cand in cand de lipsa de bani, ca sa mai critice indirect guvernul actual si cam atat. Basca, in premiera, pentru ca nici macar Nechifor nu a afost in stare de asemenea record, prescolarii si elevii din judet au ramas fara cornurile date prin programul laptele si cornul, dupa ce licitatia pentru desemnarea firmei furnizoare s-a impotmolit iremediabil. Se pare ca situatia va fi remediata anul viitor. Intre timp, Flutur care nu a reusit sa finalizeze soseau de centura a Sucevei in cateva luni, asa cum a promis in campania electorala, se plimba prin Germania sau pe la Cluj si transmite presei ca are tot felul de intalniri prin care promoveaza la greu Bucovina, adica munceste pana transpira, se zbate si lupta. Prin urmare, pensiunile din judet vor fi burdusite de turisti in scurt timp iar afaceristii se vor inghesui sa investeasca aici. Vise, taica, vise, cum ar spune cineva! Gargara cu patriotismul bucovinean si aia cu Hai in Bucovina a expirat de mult si nimeni nu mai pune botul la miile de turisti raportate de Flutur prin conferinte de presa in luna Diasporei si nici la articole cu dedicatie! Cam toata lumea stie ca sucevenii care vin in august in judet nu pot fi turisti, sunt suceveni care se reintorc acasa si nu trag pe la pensiuni cate o luna pentru a cheltui bani acolo. Mai nou, a inceput si gargara cu targurile de turism. Extraordinar, cata promovare, cat patriotism local, insa rezultatele cand se vor vedea?! Se vor vedea probabil tot in presa, ma rog, in unele locuri din presa, insa sa stiti ca atunci cand cititi un articol din ala gretos despre realizari marete ca ACOLO SUNT BANII DUMNEAVOASTRA!!! Si inca ceva, conform REALITATEA TV, recent un organism de control financiar european a anuntat ca sunt nereguli in ce priveste derularea licitatiilor si lucrarilor la gropile ecologice din judet si a aratat cu degetul spre CJ Suceava, semn ca vin vremuri grele pentru unii!