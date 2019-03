Focar de scarlatina la gradinita ABC din Suceava

Focar de scarlatina, la gradinita ABC din municipiul Suceava. Mai multi copii au contactat streptococul betahemolitic de tip A, in ultima sapatamana si au ajuns la medic. La DSP Suceava au fost raportate deja trei cazuri, dar parintii spun ca ar fi cel putin 5 copii bolnavi de scarlatina. Reprezentantii DSP Suceava declara ca la aceasta unitate de invatamant trebuie sa fie facuta o dezinfectie generala iar colegilor de grupa ai copiilor bolnavi trebuie sa li se recolteze exudate faringiene. De frica bolii, o parte din parintii nu isi mai duc micutii la gradinita. La aceeasi unitate de invatamant au fost cazuri de scarlatina si in iarna care a trecut. Scarlatina este o boala eruptiva infecto contagioasa acuta specifica copilariei, mai frecventa la copii sub varsta de 10 ani. Este determinata de variate tipuri de streptococi beta hemolitici de grup A toxigeni. Clinic, scarlatina se caracterizeaza prin debut brusc cu febra, stare generala modificata, angina si eruptie micropapuloasa eritematoasa caracteristica, urmata de descuamare tegumentara. Scarlatina prezinta un caracter sezonier de toamna, iarna si primavara, cu incidenta maxima in luna noiembrie si incidenta minima in luna aprilie, avand caracter epidemic la 5-6 ani, cu aparitia de focare epidemice in colectivitatile de copii prescolari sau scolari.Grupa de varsta cea mai afectata de scarlatina este de 5-9 ani, mai frecvent de 4-5 ori in mediul urban fata de cel rural. Sub varsta de 1 an, scarlatina apare in mod exceptional. Transmiterea scarlatinei se face prin contact direct cu bolnavii sau cu alte infectii streptococice, cat si cu purtatorii de streptococ beta hemolitic.