Focarul de meningita de la Gradinita Prichindel se extinde. Inca doi copii au ajuns la spital

Focarul de meningita de la Gradinita cu program prelungit numarul 9 Prichindel din cartierul sucevean Burdujeni se extinde. Inca doi copii care frectventeaza aceasta unitate au ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu meningita. Ei au fost internati in Sectia de Boli Infectioase. In total, pana acum, 5 copiii de la aceasta gradinita s-au imbolnavit de meningita virala, in timp ce sora unuia dintre micutii de 5 ani a contactat boala de la fratel ei.Fetita are 10 ani si este eleva. Intre timp, sub monitorizarea DSP suceava, in gradinita cu pricina s-a facut dezinfectie. Directorul executiv al DSP Suceava Catalina Zorescu, a declarat ca in urma rezultatelor analizelor de laborator lucrate de Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi, s-a depistat ca meningita a fost cauzata de un enterovirus Coxsackie, acelasi care a provocat si epidemia de meningita acuta virala din anul 2012. DSP Suceava va preleva probe din gradinita inchisa pentru a stabili daca micutii se pot intoarce acolo. La un prim control al DSP, gradinita nu avea stocuri suficiente de dezinfectanti, in conditiile in care este frecventata de 420 de copii si grupele au peste 30 de micuti.