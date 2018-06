Focuri de arma, in trafic, la Vicovu de Sus, dupa un minor care conducea baut si fara permis

Politistii au urmarit masina condusa de tanarul de 17 ani pe o distanta de 5 kilometri. Soferul a pierdut controlul volanului si a plonjat cu vehiculul in gardul unei case.

Minor prins la volan in stare de ebrietate, in urma unei urmariri ca in filme, la Vicovu de Sus. Un echipaj de politie din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus, in timp ce efectua serviciul de supraveghere si control al traficului rutier pe strada Calea Cernauti, in zona centrala, la primele ore ale diminetii de sambata, a observat circuland cu viteza excesiva si sinuos un autoturism marca Audi A8 culoare gri, cu numere specifice Marea Britanie. Fiind suspiciuni cu privire la faptul ca autoturismul este condus de catre o persoana fara permis de conducere auto, s-a procedat la urmarirea acestuia si efectuarea semnalului regulamentar de oprire avand in functiune semnalele luminoase si acustice ale autospecialei, insa conducatorul autoturismului nu s-a conformat. Cum soferul a inceput sa goneasca, agentii au pornit in urmarirea vehiculului. Urmarirea a avut loc pe o distanta de circa 5 kilometri, pe DN 2 E si DJ 209 G, pe raza orasului Vicovu de Sus si a comunei Straja. La un moment dat, intr-o curba periculoasa, autoturismul Audi a derapat, a iesit de pe acostament si intrat in coliziune spate cu gardul unui imobil. Din autoturism au coborat trei tineri care au incercat sa fuga de la fata locului, moment in care s-a procedat la urmarirea lor. Politistii au tras trei focuri de arma in plan vertical. Conducatorul auto a fost urmarit si imobilizat, fiind identificat in persoana lui D.S. de 17 ani, din comuna Ulma, care emana halena alcoolica. Ceilalti doi pasageri nu au putut fi prinsi din cauza configuratiei terenului.In autoturismul avariat au fost identificate doua recipiente goale de votca FINLANDIA de 1 l si 700 ml. Lucratorii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus urmeaza a efectua verificari in vederea identificarii pasagerilor, detinatorului legal al autoturismului si starea de inmatriculare.Autoturismul a fost ridicat de la fata locului si indisponibilizat la sediul politiei. Soferul de 17 ani s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fara a detine permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice. In urma consultarii cu procurorul de caz s-a dispus cercetarea autorului in stare de libertate.