Focuri de arma la Brodina. Contrabandistii au abandonat tigari in valoare de peste 85.000 lei VIDEO

Tigari de contrabanda confiscate cu focuri de arma de politistii de frontiera. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, luni dimineata, au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 02.15, oamenii legii au observat, in apropierea frontierei de stat, un grup de persoane care intentiona sa incarce intr-un autoturism de teren mai multe colete voluminoase. In momentul in care acestia au observat patrula politiei de frontiera, au abandonat tigarile si s-au retras spre teritoriul ucrainean iar soferul autoturismului de teren a fugit de la fata locului, plecand spre localitatea Ulma. Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea celor in cauza, efectuand somatiile legale prin voce si, deoarece barbatii nu s-au supus acestora, au fost executate trei focuri de avertisment in plan vertical si doua focuri spre pneurile autoturismului. Imediat, politistii de frontiera au informat autoritatile de frontiera ucrainene despre eveniment, concomitent cu dispunerea unor masuri de supraveghere si verificare a zonei. La fata locului, politistii de frontiera au descoperit 15 colete cu tigari care au fost transportate la sediul sectorului unde, in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 7.310 pachete cu tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana. Intreaga cantitate de tigari in valoare de 85.527 lei a fost ridicata in vederea confiscarii iar in continuare se fac verificari pentru identificarea persoanelor implicate si documentarea intregii activitati infractionale.