Focuri de arma la Falcau pentru oprirea unei masini pline cu tigari de contrabanda VIDEO

Focuri de arma la Falcau pentru oprirea unei masini pline cu tigari de contrabanda. Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava au identificat in trafic, marti dimineata, pe raza localitatii Falcau, un autoturism marca Mercedes, despre care aveau suspiciuni ca este folosit la transportul tigarilor de provenienta ucraineana.

Oamenii legii au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri la control autoturismul, insa soferul si-a continuat deplasarea in mare viteza. Astfel, politistii de frontiera au procedat la urmarirea masinii folosind semnalele acustice si luminoase. La scurt timp, conducatorul auto a abandonat autoturismul si a reusit sa fuga.

Pe timpul actiunii politistii de frontiera au executat opt focuri de avertisment in plan vertical, deoarece conducatorul auto a ignorat somatiile legale efectuate de politisti.

Din primele verificari, politistii de frontiera au constatat faptul ca in autoturismul respectiv se afla o cantitate mare de tigari provenite din contrabanda. Astfel, masina si tigarile au fost duse la sediul politiei de frontiera, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 14.790 pachete cu tigari, a carei valoare se ridica la suma de 173.000 lei.

Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, iar autoturismul folosit la activitate infractionala a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.

In continuare se fac verificari in vederea identificarii persoanelor implicate si a dispunerii masurilor legale ce se impun.