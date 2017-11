Focuri de arma la Lupcina pentru oprirea unor contrabandisti de tigari

Politistii de frontiera au descoperit in zona trei colete care contineau 3.500 pachete cu tigari, marca Marble, in valoarea de aproximativ 41.000 lei

Focuri de arma la Lupcina. Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Brodina - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au declansat, marti, o actiune in cadrul Planului de actiune Contrabanda 2017, pe linia combaterii contrabandei si traficului cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 11.30, o patrula a politiei de frontiera din cadrul sectorului a observat in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Lupcina, trei persoane care transportau catre interiorul tarii colete voluminoase. Politistii de frontiera au procedat la somarea prin voce a persoanelor in cauza, moment in care acestea au abandonat coletele si au fugit spre localitatea Lupcina. Deoarece persoanele in cauza nu s-au supus somatiilor prin voce, oamenii legii au tras doua focuri de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale. Imediat au fost informate autoritatile de frontiera ale statului vecin despre eveniment, concomitent cu dispunerea unor masuri de supraveghere si cercetare a zonei. Astfel, politistii de frontiera au descoperit in zona trei colete care contineau 3.500 pachete cu tigari, marca Marble, in valoarea de aproximativ 41.000 lei.Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii iar cercetarile continua in vederea identificarii persoanele implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.