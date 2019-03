Focuri de arma, la Straja, si o masina cu tigari abandonata de contrabandisti FOTO

Focuri de arma, la frontiera, pe raza localitatii Straja, sambata si urmarire in trafic dupa contrabandistid e tigari. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Sambata, jurul orei 16.30, un echipaj al politiei de frontiera a identificat pe raza localitatii Straja, un autoturism marca Mitsubishi Shogun, despre care existau suspiciuni ca transporta tigari de provenienta ucraineana. Politistii de frontiera au procedat la oprirea acestuia, insa conducatorul auto a ignorat semnalele regulamentare efectuate de catre agenti si a continuat deplasarea in mare viteza, fapt pentru care s-a folosit armamentul din dotare, fiind trase mai multe focuri de avertisment in plan vertical. Deoarece nici de aceasta data, soferul nu a oprit, politistii de frontiera au procedat la urmarirea autoturismului, iar la scurt timp acesta a fost gasit abandonat, in interiorul acestuia putand fi observate mai multe colete cu tigari. In urma inventarierii coletelor descoperite a rezultat cantitatea de 18.950 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana. Tigarile, in valoare de peste 221.700 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar autoturismul in valoare de 5.000 lei a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera, pana la finalizarea anchetei. In continuare, se fac cercetari in vederea depistarii tuturor persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.