Focuri de arma la Straja. Contradabandistii au abandonat tigari in valoare de peste 175.000 lei VIDEO

In zona au fost descoperite peste 15.000 pachete cu tigari.

Joi, in jurul orei 04.30, un echipaj al politiei de frontiera Suceava a observat un grup de persoane care transporta in spate, de la frontiera de stat spre localitatea Straja, mai multe colete voluminoase. Imediat, oamenii legii au actionat pentru retinerea celor in cauza, dar in momentul in care barbatii au observat echipajul politiei de frontiera au abandonat coletele si au incercat sa fuga. Deoarece persoanele in cauza nu s-au supus somatiilor legale prin voce, politistii de frontiera au tras trei focuri de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale, insa nici de aceasta data nu s-au oprit si s-au dispersat spre localitatea Straja.Au fost anuntate si autoritatile ucrainene despre caz, in vederea cercetarii in comun a evenimentului de frontiera, concomitent cu dispunerea unor masuri de supraveghere si cercetare a zonei.

In zona au fost descoperite mai multe colete cu tigari de provenienta ucraineana, care au fost transportate la sediul S.T.P.F. Suceava, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 15.000 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 175.500 lei. Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in cauza se efectueaza cercetari in vederea depistarii tuturor persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.