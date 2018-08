Focuri de arma la Straja. Un contrabandist a abandonat un autoturism de teren incarcat cu tigari in valoare de aproape 190.000 lei

Politistii fac cercetari pentru identificarea conducatorului auto.

Focuri de arma la Straja. Miercuri, in jurul orei 20.40, in timp ce actiona pe raza comunei Straja, un echipaj din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism de teren inmatriculat in strainatate, insa conducatorul auto nu s-a conformat, continuându-si deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea pedestra a acestuia, iar dupa somatiile legale, politistii au efectuat uz de arma in plan vertical. Conducatorul auto nu s-a conformat si a fugit, fara a putea fi retinut.In urma verificarii interiorului autoturismului abandonat, politistii au identificat 18.860 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 188.600 lei.Țigarile au fost ridicate pentru cercetari, iar autoturismul de teren in valoare de circa 4.000 de euro, a fost indisponibilizat. Politistii fac cercetari pentru identificarea conducatorului auto.