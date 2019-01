Focuri de arma pentru oprirea unor contrabandisti de tigari.Politistii de frontiera au confiscat tigari in valoare de peste 170.000 lei FOTO

Focuri de arma pentru oprirea unor contrabandisti de tigari. In noaptea de joi spre vineri, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana.

La un moment dat, politistii de frontiera au observat in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Ulma, un grup de persoane care transporta colete voluminoase, de la frontiera de stat spre interiorul tarii.

Imediat, politistii de frontiera au actionat pentru interceptarea celor in cauza, folosind somarea prin voce, moment in care barbatii au abandonat coletele si au incercat sa fuga. Oamenii legii au folosit armamentul din dotare si au tras patru focuri de avertisment in plan vertical, insa nici de aceasta data cei in cauza nu s-au supus si s-au dispersat in directii diferite.

Imediat, au fost informate autoritatile de frontiera ale statului vecin despre eveniment. La fata locului au fost descoperite noua colete cu tigari care au fost transportate la sediul sectorului, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 14.830 pachete tigari, in valoare de aproximativ 173.511 lei.

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda in forma agravanta.