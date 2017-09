Focuri de arma pentru retinerea unor contrabandisti de tigari, la Vicovu de Sus FOTO

In urma inventarierii a rezultat cantitatea de 2.990 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 35.000 lei. Acestia au abandonat coletele si s-au indreptat spre teritoriul statului vecin.

Focuri de arma pentru retinera unor contrabandisti de tigari. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Vicovu de Sus au desfasurat, joi, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 14.30, oamenii legii au observat pe directia localitatii Vicovu de Sus, trei persoane care transportau mai multe colete voluminoase catre interiorul tarii. Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea persoanelor in cauza, efectuand somatiile legale prin voce, moment in care acestia au abandonat coletele si s-au indreptat spre teritoriul statului vecin. Drept urmare, politistii de frontiera au tras cinci focuri de avertisment in plan vertical, reusindu-se retinerea cetateanul ucrainean Gheorghe F., in varsta de 34 ani.Imediat, au fost anuntate si autoritatile de frontiera ucrainene despre eveniment, iar in urma verificarii zonei, politistii de frontiera au descoperit mai multe colete cu tigari, motiv pentru care acestea, impreuna cu cetateanul ucrainean, au fost duse la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor. In urma inventarierii a rezultat cantitate de 2.990 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 35.000 lei.Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii iar cetateanul ucrainean este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat.