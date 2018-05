Focuri de arma spre un autoturism condus de un contrabandist de tigari. Fugarul a incercat sa dea cu masina peste politistii de frontiera FOTO

Politistii de frontiera fac cercetari in vederea depistarii tuturor persoanelor implicate.

Focuri de arma spre un autoturism condus de un contrabandist de tigari. Fugarul a incercat sa dea cu masina peste politistii de frontiera. Luni, in jurul orei 22.00, un echipaj al politiei de frontiera a identificat pe un drum forestier de pe raza localitatii Nisipitu, un autoturism marca Audi A4, despre care existau suspiciuni ca transporta tigari de provenienta ucraineana. Politistii de frontiera au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control, insa conducatorul auto si-a continuat deplasarea in mare viteza, ignorand semnalele efectuate de catre politistii de frontiera. Oamenii legii au pornit in urmarirea autoturismului folosind semnalele acustice si luminoase, iar la scurt timp soferul a abandonat masina si a fugit in padure. Imediat, s-au luat masuri de supraveghere si cercetare a zonei, ocazie cu care a mai fost descoperit, pe un drum lateral, un alt autoturism de teren, marca Mitsubishi Shogun, inmatriculat in Marea Britanie, in care se aflau mai multe persoane. La aparitia oamenilor legii, soferul autoturismului marca Mitsubishi a pornit in tromba spre politistii de frontiera, cu intentia de a-i lovi, moment in care acestia au executat mai multe focuri de arma in plan vertical si spre pneurile autoturismului. In urma executarii focurilor de avertisment, persoanele in cauza au abandonat autoturismul, si profitand de vegetatia din zona au fugit in directii diferite, in padurea din apropiere.Cele doua autoturisme abandonate au fost transportate la sediul S.T.P.F. Suceava, unde in urma inventarierii baxurilor din Audi A4 a rezultat cantitatea de 13.360 pachete cu tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Intreaga cantitate de tigari in valoare de 156.312 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, iar cele doua autoturime folosite la activitatea infractionala in valoare de 14.000 lei au fost indisponibilizate la sediul S.T.P.F. Suceava in vederea documentarii intregii activitati infractionale. In continuare, politistii de frontiera fac cercetari in vederea depistarii tuturor persoanelor implicate, la final urmand a fi luate masurile legale ce se impun.