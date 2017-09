Politistii de frontiera au tras opt focuri de arma.

Focuri de arma trase si tigari de contrabanda in valoare de 46.000 lei confiscate, la Straja.Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina, duminica dupa-amiaza, pe timpul desfasurarii misiunilor specifice in zona de competenta, au observat, pe raza localitatii Straja, doua persoane care transportau, de la frontiera de stat catre interior, colete voluminoase. Politistii de frontiera au procedat la interceptarea celor in cauza, efectuand somatiile legale prin voce, moment in care barbatii au abandonat coletele și s-au dispersat in directii diferite. Oamenii legii au folosit armamentul din dotare, fiind trase opt focuri de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.Totodata, au fost informate si autoritatile de frontiera ale statului vecin despre eveniment, iar in zona au fost descoperite doua colete ce contineau 3.940 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 46.000 lei. Un alt echipaj, din cadrul aceluiasi sector, a descoperit in apropierea frontierei de stat, pe raza localitatii Brodina, opt colete ce contineau tigari. Acestea urmau sa fie transportate de catre doua persoane cu un autoturism de teren, care, la observarea patrulei politiei de frontiera, au abandonat coletele si au demarat in tromba. In urma inventarierii tigarilor a rezultat cantitatea de 4.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 46.800 lei.