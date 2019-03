Focuri de arma, urmariri in trafic si capturi de tigari, la granita cu Ucraina VIDEO

Politistii de frontiera suceveni au descoperit si confiscat, la frontiera verde, in doar 24 de aore, aproximativ 32.000 pachete cu tigari, in valoare de peste 372.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata. In dimineata zilei de 23 martie a.c., la nivelul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava a fost declansata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 03.50, un echipaj al politiei de frontiera a observat, pe directia localitatii Falcau, un autoturism de teren care se deplasa in viteza de la frontiera de stat catre interiorul tarii. Politistii au actionat pentru oprirea masinii dar in momentul in care soferul a observat echipajul politiei de frontiera, acesta si-a continuat deplasarea in mare viteza.Agentii au procedat la urmarirea autoturismului si deoarece soferul nu s-a supus somatiilor legale prin voce, acestia au tras mai multe focuri de avertisment in plan vertical. La scurt timp masina a fost descoperita abandonata pe un teren anevoios.Au fost anuntate si autoritatile ucrainene despre caz, in vederea cercetarii in comun a evenimentului de frontiera, concomitent cu dispunerea unor masuri de supraveghere si cercetare a zonei.In masina au fost descoperite mai multe colete cu tigari de provenienta ucraineana, care au fost transportate la sediul S.T.P.F. Suceava, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 15.240 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 178.000 lei.Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in cauza se efectueaza cercetari in vederea depistarii tuturor persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale. Tot pe 23 martie a.c., politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Brodina, jud. Suceava, au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate.Astfel, in jurul orei 19.30, acestia au observat in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Straja, un autoturism de teren care se deplasa dinspre frontiera de stat catre interiorul tarii. Politistii de frontiera au actionat pentru oprirea la control a masinii, efectuand somatiile legale prin voce, insa conducatorul auto nu s-a supus, continuandu-si deplasarea in mare viteza, moment in care lucratorii nostri au executat un foc de avertisment in plan vertical. Intrucat nici de aceasta data masina nu s-a oprit, politistii au trecut la urmarirea acesteia, fiind descoperita abandonata, la scurt timp, avand mai multe colete cu tigari, fapt pentru care a fost condusa la sediul politiei de frontiera in vederea continuarii cercetarilor.In urma inventarierii coletelor descoperite, s-a constatat ca acestea contineau 16.590 pachete tigari, de diferite marci, in valoare de 194.000 lei, marfa ce a fost ridicata in vederea confiscarii.In continuarese desfasoara activitati specifice, in cooperare cu autoritatile de frontiera din Ucraina, in vederea documentarii intregii activitati infractionale, la final urmand a fi luate masurile legale ce se impun.