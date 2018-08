Fonduri de la Ministerul Sanatatii pentru investitii in doua spitale din judet

Bani de la Ministerul Sanatatii pentru investitii in doua spitale din judetul Suceava. Ministerul Sanatatii a alocat, prin Directia de Sanatate Publica Suceava, fonduri in valoare totala de 13.520.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presa al DSP Suceava, fondurile sunt destinate continuarii unor investitii la Spitalul Municipal Falticeni, in valoare de 11.000.000 lei, fiind decontate pana in prezent lucrari in valoare de 6.591.000 de lei, dar si pentru achizitia de aparatura medicala la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, in valoare de 2.520.000 de lei. Spitalul Judetean Suceava urmeaza a fi dotat cu un angiograf. DSP a incheiat contracte cu Primaria Falticeni si Consiliul Judetean in vederea realizarii investitiilor.