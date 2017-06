Forte suplimentare de politie in cartierele municipiului Suceava. Actiunile au inceput din cartierul Burdujeni

In cadrul actiunii au fost aplicate 157 de sanctiuni contraventionale in valoare de 35.165 lei.

Forte suplimentare de politie in cartierele municipiului Suceava. Pentru o perioada de 30 de zile, in fiecare cartier din municipiul Suceava vor fi relocate forte suplimentare de politie, vor fi analizate strict elementele de vulnerabilitate si vor fi sporite actiunile de patrulare pe itinerarii multiple si va fi asigurata o vizibilitate sporita a politistilor pentru descurajarea actelor de natura infractionala. Pentru inceput, conceptul de securizare urbana a fost implementat la nivelul cartierului Burdujeni. "Din dispozitia sefului inspectoratului a fost constituita zona speciala de siguranta publica la nivelul acestui cartier. Pentru desfasurarea activitatilor politienesti specifice pe toate liniile de munca(ordine si siguranta publica, investigatii criminale, siguranta rutiera) sunt angrenati zilnic pe langa politistii Sectiei de Politie Burdujeni alti peste 20 de politisti din cadrul Politiei Municipiului Suceava dar si luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale IPJ Suceava.Actiunile zilnice desfasurate au ca scop asigurarea climatului de ordine si siguranta publica pentru locuitorii cartierului, fiind vizate prevenirea talhariilor stradale, a furturilor din auto, a furturilor din locuinte, furturilor din genti si buzunare, prevenirea faptelor de violenta stradala si a altor acte de tulburare a ordinii si linistii publice. Au fost stabilite trei noi itinerarii de patrulare pentru acoperirea eficienta a tuturor zonelor cartierului. Totodata vor fi efectuate verificari in vederea dispunerii unor masuri pentru imbunatatirea iluminatului stradal si instalarii unor sisteme de supraveghere video eficiente in zonele de risc", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava. Actiunile de control au fost deja demarate de politisti, in prima saptamana de la implementarea conceptului fiind aplicate peste 150 de sanctiuni contraventionale si fiind identificati in flagrant mai multi autori de infractiuni.Astfel, au fost legitimate 272 de persoane, 93 dintre acestea fiind avertizate cu privire la comportamentul in societate. Au fost verificate 75 de obiective aflate pe raza de competenta.Au fost verificate 24 de bagaje identificate asupra unor persoane care ridicau suspiciuni.Au fost verificati 35 de paznici de unitati economice si au fost verificate ATM-urile din zona de competenta.Au fost aplicate 157 de sanctiuni contraventionale in valoare de 35.165 lei. Au fost verificate peste 150 de vehicule, fiind retinute trei permise de conducere si ridicate 3 certificate de inmatriculare.Urmare a prezentei sporite in teren a fost identificat in flagrant un barbat de 43 ani, din municipiul Suceava, autorul unui furt dintr-un autoturism. Bunul sustras, un telefon mobil a fost predat persoanei vatamate. De asemenea, la data de 8 iunie, ora 16.40, patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei de Politie Burdujeni, s-a sesizat din oficiu despre faptul ca pe strada Putna din municipiul Suceava se deplasa un tanar care avea asupra sa un bagaj voluminos. La vederea politistilor si-a schimbat directia de deplasare, motiv pentru care a fost legitimat si identificat ca fiind un tanar de 16 ani, din municipiul Suceava. Acesta avea asupra sa o geanta din rafie in care transporta componente auto.Ulterior, tanarul in cauza a fost condus la sediul Sectiei de Politie Burdujeni, unde a recunoscut ca a sustras componentele auto de la un motor care se afla sub scara blocului unde locuieste si care apartine unui vecin de-al sau, de 49 de ani, localnic.S-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de "furt".