Forte suplimentare de politie relocate la Scheia, in zona speciala de siguranta publica

In perioada 28 august – 26 septembrie 2017, politistii au initiat un demers de securizare a zonei comunei Scheia prin sporirea numarului de politisti care actioneaza zilnic si intensificarea actiunilor de prevenire si combatere a criminalitatii. Au fost relocate forte suplimentare de politie, au fost analizate strict elementele de vulnerabilitate si au fost sporite actiunile de patrulare pe itinerarii multiple, fiind asigurata o vizibilitate sporita a politistilor pentru descurajarea actelor de natura infractionala. Din dispozitia sefului inspectoratului, a fost constituita zona speciala de siguranta publica la nivelul comunei Scheia. Pentru desfasurarea activitatilor politienesti specifice pe toate liniile de munca (ordine si siguranta publica, investigatii criminale, siguranta rutiera) au fost angrenati zilnic, pe langa politistii Politiei Comunale Scheia alti peste 20 de politisti din cadrul Politiei Municipiului Suceava, serviciilor operative din cadrul IPJ Suceava dar si luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale IPJ Suceava.Actiunile zilnice desfasurate au avut ca scop asigurarea climatului de ordine si siguranta publica pentru locuitorii comunei, fiind vizate prevenirea talhariilor stradale, a furturilor din auto, a furturilor din locuinte, furturilor din genti si buzunare, prevenirea faptelor de violenta stradala si a altor acte de tulburare a ordinii si linistii publice. Urmare a prezentei sporite in teren, in perioada 28.08 – 26.09.2017 nu a fost sesizata nici o infractiune stradala si nu au fost inregistrate accidente rutiere grave, remarcandu-se o diminuare considerabila pe toate segmentele infractionale. In acelasi context, dar si pentru mentinerea ritmicitatii activitatii de cercetare penala in cauzele aflate in lucru sub supravegherea unitatii de parchet competente, prin dispozitia sefului IPJ Suceava din data de 26.09.2017 s-a dispus mentinerea pentru inca 30 de zile a zonei speciale de siguranta publica, masurile suplimentare urmand a fi desfasurate pentru cresterea gradului de siguranta in comunitate.