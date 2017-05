Fost agent de paza retinut dupa ce a injurat si imbrancit un politist la mall VIDEO

Barbatul urmeaza sa fie prezentat luni instantei cu propunere de arestare preventiva.

Incident grav, la Suceava, unde un politist a fost injurat si imbrancit de un fost agent de paza, in timp ce iesea de la film, in timpul sau liber. Bogdan Galanton a fost agent in Clubul Ranch din municipiul Suceava. In urma cu trei ani acesta a fost amendat de politisti pentru ca nu a permis mascatilor sa intre in incinta clubului respectiv desi cineva sunase la 112. Fostul agent de paza declara atunci ca ar fi fost agresat de mascati, lucru infirmat in urma anchetei facute la nivelul IPJ Suceava. Bogdan Galanton sustinea ca printre mascatii care l-au agresat in urma cu trei ani ar fi fost si politistul cu care s-a intalnit la mall acum. Duminica, cei doi s-au intalnit pe culoarul de la iesirea din cinema. Fostul agent de paza si-a iesit din minti, l-a injurat pe politist, l-a amenintat si l-a imbrancit. Politistul se afla la mall cu sotia si copilul minor, numai ca acestia vizionau un alt film si din fericire nu au asistat la incident. Agresorul a fost ridicat de mascati pe 1 mai, direct de la gratar si adus la audieri, la Parchet. Acesta a fost retinut in final pentru 24 de ore si va fi prezentat luni instantei cu propunere de arestare preventiva. Rudele lui Bogdan Galanton sustin ca intre cei doi a avut loc o discutie mai aprinsa la mall, dar ca fostul agent de paza nu l-ar fi agresat pe politist.