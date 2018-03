Fost consilier local in orasul Brosteni, gasit in incompatibilitate de ANI

Fost consilier local in orasul Brosteni, gasit in incompatibilitate de Agentia Nationala de Integritate(ANI). Potrivit ANI, in calitate de consilier local, Gheorghe Balan a initiat un proiect de hotarare privind mentinerea contractului de inchiriere incheiat intre deliberativul din Brosteni si Asociatia Crescatorilor de Animale "Ciobanasul" Brosteni, al carui vicepresedinte era chiar el. Totodata, el a participat la dezbaterea, votarea si aprobarea proiectului. Conform ANI, la data adoptarii hotararii de Consiliu Local, Gheorghe Balan detinea functia de membru fondator si de vicepresedinte in cadrul asociatiei "Ciobanasul", avand astfel posibilitatea sa anticipeze beneficiul rezultat in urma prelungirii contractului, respectiv incasarea subventiilor A.P.I.A. pentru Campaniile 2012 si 2013. In aceste conditii, ANI a constatat existenta conflictului de interese de natura administrativa. Gheorghe Balan a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la aparare.