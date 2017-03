Fosta sefa a Casei de Pensii Suceava, Camelia Chitul, condamnata la inchisoare cu suspendare si munca in folosul comunitatii. Ea a recunoscut ca a luat bani de la adjunctul sau

In prezenta aparatorului ales, inculpata Chitul Maria Camelia a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate.

Procurorii DNA au cazut la un acord cu fosta sefa a Casei de Pensii Suceava, Camelia Chitul, dupa ce aceasta a recunoscut toate faptele de coruptie pentru care este cercetata. Chitul este urmarita penal sub control judiciar, cu privire la savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, ambele in forma continuata. In perioada 16 mai - 27 octombrie 2016, in contextul organizarii alegerilor locale si parlamentare, fosta directoare a Casei de Pensii Suceava a pretins si primit de la adjunctul ei, sub pretextul unei contributii pentru partid, suma totala de 4.000 lei. In schimbul banilor respectivi, inculpata i-a promis martorului ca il va mentine si pe viitor in functia pe care acesta o detinea in cadrul Casei Judetene de Pensii Suceava.

In acelasi context, inculpata a invocat si faptul ca are influenta asupra conducerii Casei Nationale de Pensii. In lunile noiembrie 2016 si ianuarie 2017, in contextul organizarii unui concurs de ocupare a unui post vacant din cadrul Casei Judetene de Pensii Suceava, inculpate Chitul Maria Camelia i-a solicitat aceluiasi martor ca, in virtutea calitatii sale de presedinte al comisiei de examinare, sa-i puna la dispozitie subiectele propuse pentru sustinerea concursului, precum si raspunsurile corecte, lucru cu care acesta din urma a fost de acord. Subiectele respective au fost cerute de inculpata cu scopul de a i le oferi unui candidat agreat, inaintea sustinerii examenului. Ca urmare a acestor demersuri, postul respectiv a fost ocupat de candidatul caruia i-au fost oferite subiectele. In prezenta aparatorului ales, inculpata Chitul Maria Camelia a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate. Ea a fost condamnata la un an si noua luni inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de doi ani si interzicerea, pe o perioada de doi ani a dreptului de a detine functia de director la nivelul caselor judetene de pensii. Pe parcursul termenului de supraveghere, Camelia Chitul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile lucratoare, in conditiile stabilite de instanta de judecata. Dosarul de urmarire impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Suceava, cu propunerea de a se mentine masura preventiva dispusa in cauza, precum si confiscarea de la inculpata a sumei de 4.000 lei, reprezentand obiectul infractiunii de trafic de influenta.