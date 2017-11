Fostul primar de Campulung Moldovenesc, trimis in judecata de DNA

Gabriel Serban, fostul primar al municipiului Campulung Moldovenesc in perioada 2004-2012, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul Teritorial Suceava, fiind acuzat de ilegalitati cu fonduri europene.In calitate de primar al municipiului Campulung Moldovenesc, Serban i-a inlesnit inculpatului Piticari V. Ioan, cu intentie, obtinerea de subventii, in mod necuvenit, in campania 2011, in suma totala de 219.448,15 lei, in numele Asociatiei Producatorilor si Crescatorilor de Taurine Piatra Soimului. Fostu primar este acuzat ca i-a eliberat acestuia, o adresa pentru a-i servi la APIA CJ Suceava, pe care inculpatul Piticari V. Ioan a depus-o in dosarul de subventii al Asociatiei Piatra Soimului, fara a fi inregistrata in evidentele APIA CJ Suceava, adresa care are un continut inexact intrucat creeaza aparenta unei detineri legale a pasunii din municipiul Campulung Moldovenesc, de catre Asociatia Piatra Soimului, dupa data expirarii contractului de arendare, incheiat pe 3 ani.Alaturi de Gabriel Serban au mai fost trimisi in judecata Ioan V. Piticari, reprezentant al Asociatiei Producatorilor si Crescatorilor de Taurine Piatra Soimului, dar si alte persoane, printre care si angajati ai APIA Suceava.