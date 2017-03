Fostul primar de Slatina, Ilie Gherman, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Fostul primar al comunei Slatina, penelistul Ilie Gherman, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Asta dupa ce in urma cu o saptamana el a fost retinut procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni. Instanta a decis atunci ca Gherman sa fie cercetat su control judiciar numai ca decizia a fost contestata de procurori si acestia au obtinut in final aretsrea fostului primar de Slatina. Gherman este acuzat ca inaintea alegerilor locale de anul trecut, pentru a castiga voturi, ar fi adus in comuna mai multi romi din satul Mironu, comuna Valea Moldovei, carora le-ar fi eliberat adeverinte ca detin proprietati in Slatina si asta pentru ca tiganii sa obtina viza de flotant. Romii ar fi votat pe liste suplimentare. Cea care l-ar fi ajutat pe fostul primar este chiar fosta secretara a acestuia, spun surse judiciare, iar femeie va fi cercetata in stare de libertate. Gherman este supectat de: uz de fals, fals in declaratii si frauda la vot. El va fi prezentat joi instantei cu propunere de arestare preventiva. Penelistul Ilie Gherman a pierdut alegerile locale de anul trecut la 7 voturi diferenta fata de contracandidatul sau de la PSD. El a scos atunci sute de oameni in strada, care spuneau ca alegerile au fost fraudate in comuna si cereau renumararea voturilor dar si organizarea unui nou scrutin. A fost nevoie de interventia jandarmilor de la brigada mobila Bacau pentru a calma scandalul, iar protestatarii s-au imbrancit cu fortele de ordine si s-au luat la cearta cu sustinatorii castigatorului fotoliului de primar.