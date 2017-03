Fostul primar de Slatina, Ilie Gherman, a fost trims in judecata

In data de 5 iunie 2016 zece persoane au votat in cadrul Circumscriptiei Electorale nr.93 Slatina, desi nu aveau acest drept, avand in vedere modul fraudulos in care au obtinut resedinta in aceasta localitate.

Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a fostului primar de Slatina, Ilie Gherman, pentru infractiunile de "fals intelectual in forma continuata", "participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual in forma continuata sub forma instigarii", "instigare la savarsirea infractiunii de uz de fals in forma continuata", "instigare la savarsirea infractiunii de fals in declaratii in forma continuata" si "instigare la savarsirea infractiunii de frauda la vot in forma continuata". Fostul primar este acuzat ca in perioada martie - aprilie 2016, in vederea castigarii unui numar mai mare de voturi, a abordat direct sau indirect 11 persoane pe care le-a convins sa isi stabileasca resedinta in comuna Slatina, pentru a dobandi astfel drept de vot in aceasta localitate. Astfel impreuna cu doi functionari din cadrul Primariei comunei Slatina au emis 11 adeverinte care atestau in mod nereal ca titularii acestora detin fiecare cate un imobil tip locuinta pe raza localitatii Herla, din comuna. Slatina, cu care figureaza inscrisi in evidentele primariei. Persoanele mentionate in aceste adeverinte si care au calitatea de inculpati in cauza, s-au prezentat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Falticeni unde au solicitat stabilirea resedintei in sat Herla, cererilor tipizate fiindu-le atasate adeverintele mentionate, intocmite in fals iar acestea au fost admise si facute mentiunile necesare in baza de date apoi in actele de identitate. In data de 5 iunie 2016 zece inculpati au votat in cadrul Circumscriptiei Electorale nr. 93 Slatina, desi nu aveau acest drept avand in vedere modul fraudulos in care au obtinut resedinta in aceasta localitate. Dosarul a fost inaintat instantei de judecata in data de 30 martie."Precizam ca trimiterea in judecata a unei persoane este o etapa a procesului penal reglementata de codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", se arata in comunicatul transmis de Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni.