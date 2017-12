Fostul primar din Baia a fost trimis in judecata pentru afaceri de familie cu bani publici

Acesta a facut plati de peste 340.000 lei catre firmele administrate de sotia sa.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Mihail Cirlan, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. Probatoriul administrat in cauza, pe parcursul urmaririi penale, a relevat urmatoarea situatie de fapt: Mihail Cirlan a fost ales primar al comunei Baia, judetul Suceava la scrutinul din iunie 2008 si la cel din 2012, exercitand aceasta functie in perioada 2008-2016. La data de 04 iunie 2013, Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in perioada exercitarii mandatului de primar al Comunei Baia, Mihai Cirlan a dispus efectuarea unor reparatii la mai multe obiective din localitate de catre S.C. A.-A. T. S.R.L. Baia, societate in cadrul careia inculpatul detine calitatea de asociat unic si administrator, de catre S.C. V.T. S.R.L. Falticeni, societate in cadrul careia numita C.V., sotia primarului, detine calitatea de unic asociat si administrator, precum si de catre S.C. S. S.R.L. Falticeni, fara a exista aprobarea Consiliului local Baia. Desi potrivit art. 76 alin.1 din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, primarii sunt obligati sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu emita o dispozitie, in exercitarea functiei, care produce un folos material pentru sine, pentru sotul sau ori rudele sale de gradul I, inculpatul Carlan Mihai pe parcursul derularii celor doua mandate de primar, respectiv in perioada 2009-2013, a achizitionat pentru Primaria com. Baia, prin achizitie directa, materiale de constructii, produse de birotica-papetarie, materiale de curatenie si menaj de la societatile administrate de sotia sa, respectiv de la S.C. A.-A. T. S.R.L. si de la S.C. V.T. S.R.L.Bunurile si serviciile achizitionate de la cele doua societati au fost achitate din contul Primariei com. Baia, urmare a actelor indeplinite de inculpatul Cirlan Mihai, ca ordonator de credite, calitate in care a aprobat angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice locale ale Primariei Baia, achizitionand aceste bunuri prin procedura achizitiilor directe. Astfel, inculpatul a aprobat referatele de necesitate intocmite de salariatii primariei, a confirmat ca "bun si aprobat", prin aplicarea semnaturii si stampilei primarului, facturile fiscale emise de S.C. A.-A. T. S.R.L. si de S.C. V.T. S.R.L., a semnat propunerile de angajare a unor cheltuieli, a angajamentelor bugetare si ordonantarile de plata si a semnat ordinele de plata a sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate.Din cercetari, rezulta ca in perioada 2009-2013, Primaria com. Baia a emis 70 ordine de plata in favoarea S.C. A.-A. T. S.R.L. si S.C. V.T. S.R.L., respectiv 4 ordine de plata in valoare totala de 32.137,51 lei in favoarea S.C. A.-A. T. S.R.L. si un nr. de 66 ordine de plata in valoare de 310.847,43 lei in favoarea S.C. V.T. S.R.L. Prin aceste instrumente de plata au fost achitate 4 facturi emise de S.C. A.-A. T. S.R.L. si 74 facturi emise de S.C. V.T. S.R.L. Fapta inculpatului Mihail Cirlan care in perioada 2009 - 2013, in calitate de primar al comunei Baia, a indeplinit acte, respectiv a aprobat ca "bun de plata" documentele prin care Primaria comunei Baia a achizitionat in mod direct produse in valoare de 32.137,51 lei de la SC A.-A. T. SRL Baia si in valoare de 310.847,43 lei de la SC V.T. SRL Falticeni, a aprobat propunerile de angajare a unor cheltuieli bugetare, a semnat angajamentele bugetare si ordonantarile de plata, a semnat ordinele de plata, obtinand in acest mod un folos patrimonial in suma totala de 342.984,94 lei celor doua societati in cadrul carora numita C.V., sotia inculpatului, detine calitatea de asociat si de administrator, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Falticeni.