Fostul primar din Solca, condamnat la inchisoare pentru complicitate la viol, incarcerat in Penitenciarul Botosani

Fostul primar din Solca, Alexandru Mireuta, a fost condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la viol. In cursul zilei de luni, in baza mandatului primit, politistii s-au deplasat la domiciliul acestuia. Barbatul in varsta de 85 de ani a fost identificat de politisti, fiind retinut, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani. Din ancheta politistilor rezulta ca in data de 7 mai 2016, o adolescenta de 15 ani a fost acostata de doi baieti de 16 si respectiv 17 ani, care i-au propus sa mearga la domiciliul lui Alexandru Mireuta, pe atunci in varsta de 83 de ani, unde sa intretina raporturi sexuale contra cost. Aceasta s-a opus initial, iar cei doi i-au spus ca nu va pati nimic, urmand doar sa induca in eroare persoana in varsta pentru obtinerea unei sume de bani. Cei trei, impreuna cu barbatul de 83 de ani, au consumat bauturi alcoolice la locuinta acestuia din urma, iar ulterior cei doi tineri au intretinut relatii sexuale cu minora, profitand de starea acesteia de betie. Adolescenta s-a trezit la spitalul din Radauti, unde a fost adusa in coma alcoolica si cu urme de violenta pe corp. Minora provinea dintr-un centru de plasamant din Solca si a fost gasita de politisti la domiciliul fostului primar dupa ce cadrele din centru au anuntat politia.