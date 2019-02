Fostul sef al Postului de Politie Vadu Moldovei, condamnat la inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu VIDEO si FOTO

El a fost condamnat la cinci ani si sapte luni de puscarie.

Fostul sef al Postului de Politie Vadu Moldovei, Florin Avramiuc, a fost condamnat la cinci ani si sapte luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si luare de mita. In acelasi dosar a mai fost condamnat si Daniel Varvara - fost sef de post la Fantana Mare, la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare tot pentru comiterea infractiunii de luare de mita. Setinta nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs. In anul 2016 trei politisti din judetul Suceava au fost arestati preventiv intr-un dosar privind fapte de abuz in serviciu si luare de mita. Cei arestati sunt: seful de post de la Fantana Mare, Daniel Varvara, seful de post de la Vadu Moldovei, Florin Avramiuc, si Costel Maftei, lucrator la Sectia Rurala de politie Vadu Moldovei. La data de 09 februarie 2016, o echipa constituita din procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava si lucratori de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie Suceava au procedat la efectuarea a doua perchezitii, in baza mandatelor de perchezitie emise de Tribunalul Suceava, la Postul de Politie Vadu Moldovei si la Sectia nr. 1 de Politie Rurala Vadu Moldovei.La aceeasi data s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de agentul de politie Avramiuc Florin, seful Postului de Politie Vadu Moldovei, pentru savarsirea a 5 infractiuni de luare de mita si 8 infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, fata de agentul de politie Virvara Daniel, seful Postului de Politie Fantana Mare, pentru savarsirea a 2 infractiuni de luare de mita, si a unei infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, precum si fata deagentul de politie Maftei Costel, din cadrul Sectiei nr. 1 de Politie Rurala Vadu Moldovei, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita si a instigarii la infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite.Fata de cei trei inculpati s-a luat la data de 09 februarie 2016 masura retinerii pentru 24 de ore iar ulterior ei au fost arestati preventiv.



Adusi in catuse in fata instantei



Cei trei au fost adusi atunci in catuse in fata judecatorilor de la Tribunalul Suceava. Conform procurorilor, in perioada august decembrie 2015, inculpatul Avramiuc Florin, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu in calitate de agent de politie, a primit in cinci situatii, la date diferite, bunuri sau sume de bani pentru a nu-si indeplini atributiile de serviciu privind constatarea si sanctionarea contraventiilor sau constatarea infractiunilor. In toate cele cinci cazuri inculpatul a constatat savarsirea de contraventii sau infractiuni in cadrul unor controale in traficul rutier si in nici una dintre situatii nu a intocmit nici un fel de acte, avand in vedere foloasele necuvenite primite.Una dintre infractiunile de luare de mita retinute in sarcina inculpatului Avramiuc Florin a fost comisa impreuna cu inculpatul Maftei Costel, iar o alta impreuna cu inculpatul Virvara Daniel.

Astfel, la data de 08.11.2015, inculpatul Avramiuc Florin si inculpatul Virvara Daniel, ambii aflati in exercitarea atributiilor de serviciu in calitate de agenti de politie, au oprit in traficul rutier un autoturism, condus de un minor, care era insotit de catre B.D. si, desi agentii de politie au constatat ca soferul era minor, acestia si-au incalcat atributiile de serviciu, in sensul ca nu au intocmit acte de constatare a infractiunilor savarsite de minor si de catre B.D. (infractiunea de conducere a unui autoturism pe drumurile publice fara permis de conducere si infractiunea de incredintare a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere), iar in schimb agentii de politie au primit de la B.D. suma de 200 lei, suma care i-a fost inmanata lui Virvara Daniel.



Infractiuni silvice trecute cu vederea



La data de 18.12.2015, inculpatul Avramiuc Florin si inculpatul Maftei Costel, ambii aflati in exercitarea atributiilor de serviciu in calitate de agenti de politie, au depistat in traficul rutier un TIR incarcat cu cherestea, si desi agentii de politie au constatat ca soferul nu detinea documente de provenienta si transport pentru materialul lemnos, acestia si-au incalcat atributiile de serviciu, privind constatarea si sanctionarea contraventiilor, in sensul ca nu au intocmit acte de constatare si sanctionare a contraventiei, iar in schimb, pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu, au primit suma de 4.000 lei de la o alta persoana (chemata in ajutor de proprietarul materialului lemnos), care a promis celor doi agenti de politie in prima faza remiterea sumei de 1.000 euro cu titlu de mita, apoi a purtat negocierile si a remis suma de 4.000 de lei.

In general, cei trei agenti de politie nu si-au indeplinit atributiile de serviciu privind constatarea si sanctionarea contraventiilor sau privind constatarea infractiunilor, obtinand in acest mod foloase necuvenite pentru contravenienti sau pentru alte persoane (evitarea aplicarii sanctiunilor contraventionale, inclusiv evitarea aplicarii sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce autovehicule, in unele cazuri, sau evitarea cercetarii faptelor comise in cadrul unor dosare penale).