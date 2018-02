Foto.Microbuz cautat de autoritatile din Italia, descoperit in P.T.F. Siret

Microbuz cautat de autoritatile din Italia, descoperit in P.T.F. Siret. Marti, in jurul orei 01.30, in P.T.F. Siret, s-a prezentat la control, pentru efectuarea formalitatile de frontiera Oleksandr S., cu dubla cetatenie romano-ucraineana, in varsta de 47 de ani, care conducea un microbuz marca Mercedes-Benz Sprinter, cu numar de inmatriculare specific Poloniei. In urma verificarilor efectuate, politistii de frontiera au constatat ca microbuzul figureaza ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta fiind introdusa de catre autoritatile din Italia. Conducatorul auto a declarat ca a cumparat microbuzul din Polonia si ca nu avea cunostinta despre faptul ca autovehiculul ar face obiectul unei infractiuni.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, iar microbuzul, in valoare de aproximativ 65.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera, pana la finalizarea cercetarilor.