Fotograful Catalin Urdoi a refuzat sa expuna in cadrul unui eveniment dedicat Bucovinei si sponsorizat de Holzindustrie Schweighofer

Cunoscutul fotograf Catalin Urdoi a refuzat sa expuna fotografii cu imagini din Bucovina in cadrul unei expozitii dedicate Centenarului Unirii din simplul motiv ca printre sponsorii evenimentului se afla si firma austriaca Holzindustrie Schweighofer, firma care prelucreaza lemn taiat din padurile Bucovinei. Acesta a postat un comentariu pe pagina sa de socializare, sub titlul sugestiv 'Bucovina nu e de vanzare'. 'Frumos si laudabil proiectul colegilor de la Bucovina FOTOgenica prin care au reusit sa stranga sub aceeasi umbrela, in an centenar 100 de fotografi alaturi de 100 de ipostaze inedite din Bucovina, in ideea unei expozitii fotografice de ziua Bucovinei, si chiar ii felicit. Am fost si eu invitat, participand cu o lucrare, asta pana cand am vazut ca unul din sponsorii acestui eveniment este Holzindustrie Schweighofer, moment in care, azi de dimineata am anuntat organizatorii ca imi RETRAG lucrarea din proiect, renuntand implicit la participarea in expozitie ! In an centenar, Bucovina mea nu e de vanzare', a spus fotograful si a fost foarte apreciat de internauti.