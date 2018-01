Frasin. Doua persoane ranite, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina FOTO

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 0,06 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru conducatorul atelajului hipo, dupa care, la spital, barbatului de 30 de ani, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Doua persoane ranite, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina. Miercuri, in jurul orei 16.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 177A, pe raza orasului Frasin, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, un barbat de 30 de ani din comuna Paltinoasa, a intrat in coliziune cu atelajul hipo condus de un barbat de 63 de ani din localitate. Din accident, a rezultat ranirea carutasului si a unei femei de 66 de ani, din orasul Frasin, pasagera in atelaj. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 0,06 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru conducatorul atelajului hipo, dupa care, la spital, barbatului de 30 de ani, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutiona procedural.