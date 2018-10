Fugar condamnat la inchisoare, ridicat de mascati din casa unei rude, dupa o luna de cautari

Politistii l-au cautat pe individ aproape o luna de zile.

Un tanar de 22 de ani, din Dolhasca, a fost ridicat ieri de politisti dupa cautari, acesta ascunzandu-se in casa unei rude, la marginea padurii din Gulia, din cauza ca pe numele sau fusese emis un mandat european de arestare. Dupa aproape o luna de cautari, mascatii au descins miercuri dupa amiaza in locuinta cu pricina si l-au ridicat pe suspect. Pe 28.09.2018 Judecatoria Falticeni l-a condamnat pe Buhai Ionut la pedeapsa de 2 ani 10 luni si 15 zile pentru infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Intrucat la data emiterii mandatului posesorul acestuia nu a fost gasit la domiciliu, fiind obtinute date ca se afla pe teritoriul Spaniei, s-a solicitat punerea acestuia sub urmarire. La 11.10.2018 Judecatoria Falticeni a emis mandatul european de arestare pe numele Buhai Ionut. Miercuri, politistii au obtinit obtinut o informatie potrivit careia posesorul mandatului a revenit in tara la 22.10.2018 si sta ascuns pe raza localitatii Gulia, intr-o locuinta apartinand unei rude situata in apropierea padurii satului Gulia in proximitatea drumului forestier. S-a descins la locuinta indicata, ocazie cu care a fost identificat posesorul mandatului. Buhai Ionut a fost incarcerat in Penitenciarul Botosani.