Fundatia "O Noua Viata" Siret inaugureaza joi, 9 martie, la ora 10:00, noul sediu al Centrului socio-vocational de zi din localitatea Siret, strada Dubovei, nr.18. Activitatile din cadrul Centrului socio-vocational de zi fac parte dintr-un proiect al Fundatiei Umanitare "O Noua Viata" care a inceput inca din anul 2008. Serviciile oferite de fundatie in cadrul Centrului de zi faciliteaza procesul de recuperare, (re)insertie a persoanelor defavorizate, prin oferirea unui raspuns integral bazat pe metode educative, sociale, vocationale etc. de baza adaptate la necesitatile individuale. In Centrul socio-vocational de zi din Siret, personalul specializat ofera o abordare integrata, ca raspuns la nevoile de dezvoltare continua a beneficiarilor, menita sa furnizeze oportunitati semnificative pentru viata lor. Serviciile Centrului socio-vocational de zi sunt furnizate in pachete de servicii specializate, de o maniera care sa raspunda nevoilor beneficiarilor si in concordanta cu misiunea si scopul institutiei. Activitatile desfasurate in cadrul Centrului de zi sunt dintre cele mai diverse: comunicare/dezvoltare personala, sociala si profesionala, deprinderi de viata independenta, atelier de realizare a decoratiunilor din sticla, bucataria vesela - arta culinara, craft/artizanat, terapie prin dans, stiinte si dezvoltare, educatie pentru sanatate, jocuri/socializare, spa, activitati recreative, miniexcursii. Informatii suplimentare despre Centrul socio-vocational de zi si Fundatia Umanitara "O Noua Viata" pot fi obtinute vizitand pagina oficiala www.fonv.org sau pe Facebook: Fundatia "O Noua Viata" Siret. Fundatia Umanitara "O Noua Viata" a fost infiintata in anul 1997 si ofera servicii de sprijin, instruire si consiliere pentru tinerii si adultii aflati in situatii dezavantajate din Siret prin programele dezvoltate pe parcursul ultimilor ani, sustinand astfel integrarea sociala a acestora. De asemenea, "O Noua Viata" s-a implicat activ in schimbarea mentalitatii comunitatii fata de aceste persoane prin organizarea unor activitati ample care se desfasoara cu regularitate an de an: Drumetie pentru "O Noua Viata", Marsul dedicat Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati.