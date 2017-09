Fundu Moldovei. Adolescent disparut, cautat de politisti

Adolescent disparut, cautat de politisti. Politia desfasoara activitati de identificare a lui Andrei Catalin Zlavoaca, de 16 ani din comuna Fundu Moldovei care in noaptea de sambata spre duminica a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1.67-1.70, greutate aproximativ 54 kg, ochi albastri, par blond si urmatoarele semne distinctive: alunite vizibile pe gat, o cicatrice de aproximativ doi cm in partea stanga a cefei. Minorul avea asupra sa urmatoarele articole de imbracaminte: o geaca de piele de culoare neagra, blugi negri cu tinte metalice la buzunarele din fata, doua tricouri din care unul de culoare alb-argintiu si unul negru un imprimeu in partea din fata, in forma de vultur, mai multe obiecte de igiena personala si un ghiozdan albastru. Persoanele care detin dat cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.