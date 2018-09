Fundu Moldovei. Un sofer cu permisul suspendat a fugit de la locul accidentului pe care l-a provocat

Barbatul si-a abandonat masina la locul accidentului.

Un barbat a produs un accident si a parasit locul faptei. Politistii l-au identificat si avea permisul de conducere anulat. Sectia 11 Politie Rurala Pojorata a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112" duminica noapte de un barbat de 46 de ani, din comuna Fundu Moldovei, despre faptul ca, in timp ce se deplasa pe DJ 175 din localitatea de domiciliu, a fost implicat intr-un accident rutier. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DJ 175, din comuna Fundu Moldovei, barbatul de 46 de ani, a intrat in coliziune cu autoturismul condus din sens opus de un localnic de 38 de ani, angajat in efectuarea unei manevre de depasire neregulamentara. Dupa impact, barbatul de 38 de ani ce prezenta leziuni minore, a coborat din autoturism si i-a solicitat celuilalt conducator auto sa nu sesizeze politia, dupa care, a parasit locul faptei.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 38 de ani figureaza cu permisul de conducere anulat. Ulterior, pe timpul cercetarilor, la fata locului s-a prezentat o femeie de 32 de ani, din comuna Fundu Moldovei, sotia celui vinovat, care a declarat faptul ca, ea este proprietarul autoturismului abandonat la fata locului si ea a provocat accidentul, ulterior revenind asupra afirmatiilor, mentionand ca nu a vorbit cu sotul ei din jurul orei 14.00 si nu cunoaste unde se afla acesta. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul cu permisul de conducere anulat", "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei", ce va fi solutionat procedural.