Furnizarea apei calde va fi intrerupta timp de doua zile la 19 puncte termice din municipiul Suceava. Thermonet, operatorul serviciilor de transport, distributie si furnizare a energiei termice din municipiul Suceava, anunta ca, in perioada 19 septembrie ora 22.00 - 21 septembrie, ora 22.00, va fi oprita furnizarea apei calde la 19 puncte termice din cartierele Zamca, George Enescu si Obcini, in vederea efectuarii lucrarilor de reparatii pe conducta magistrala II pe strada Universitatii, in zona George Enescu-Centrul de Calcul."Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si va asiguram ca salariatii Thermonet vor actiona cu responsabilitate maxima pentru furnizarea apei calde in regim total in acest sfarsit de saptamana", se arata in comunicatul de presa transmis de Thermonet.