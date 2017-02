Politistii fac cercetari pentru identificarea autorilor.

Furt dintr-un magazin din Vulturesti. Marti, ora 11.00, Sectia 12 Politie Rurala Preutesti a fost sesizata de un barbat de 41 de ani, din comuna Vulturesti, despre faptul ca persoane necunoscute au patruns in magazinul pe care-l administreaza pe raza localitatii si au sustras mai multe bunuri. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de lipsa unui sistem de alarmare sau siguranta si de faptul ca, accesul in magazin se face din drumul principal, in noaptea de luni spre marti,prin fortarea usii de acces, persoane necunoscute au patruns in interior si au sustras produse alimentare si nealimentare in valoare de circa 1.900 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, cercetarile fiind continuate de politisti pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului.